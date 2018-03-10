Александра Саснович вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда Александра, занимающая 49-е место в мировом рейтинге, обыграла 28-ю ракетку планеты Анетт Контавейт из Эстонии - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Первой из трех белорусок в 1/16 финала пробилась Арина Соболенко, а Виктории Азаренко предстоит сыграть с американкой Слоан Стивенс в поединке второго круга.-0-