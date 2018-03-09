Александра Саснович за 3 часа обыграла польку Магду Линетт и вышла во 2-й раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй раунд турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Александра, занимающая 49-е место в мировом рейтинге, победила польку Магду Линетт, у которой 61-я позиция, - 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Напряженнейшая встреча продолжалась 3 часа.

Первой из белорусок в 1/32 финала пробилась Арина Соболенко (63-й номер рейтинга WTA), которая переиграла представительницу США Варвару Лепченко (66) -7:5, 6:1. В следующем матче соперницей Соболенко будет 18-я ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова.

Арина Соболенко вышла во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) встречалась с представительницей США Варварой Лепченко (66). Поединок прошел с преимуществом Соболенко, которая выиграла в двух сетах - 7:5, 6:1.

Двукратная чемпионка Индиан-Уэллса Виктория Азаренко (204) одолела на старте британку Хизер Уотсон (70) - 6:4, 6:2.-0-