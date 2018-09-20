Алексей Бага назвал состав БАТЭ на матч Лиги Европы с "Види"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня в Будапеште проводят стартовый поединок группового этапа Лиги Европы против венгерского "Види", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер борисовчан Алексей Бага решил выставить такой стартовый состав: Щербицкий; Филипович, Бага, Поляков, Филипенко, Милунович, Драгун, Яблонский, Иванич, Стасевич, Туоминен.

Игра начнется в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В другом матче первого тура группы L греческий ПАОК принимает в Салониках лондонский "Челси".-0-