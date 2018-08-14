Алексей Бага назвал стартовый состав БАТЭ на матч ЛЧ с "Карабахом"

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Алексей Бага назвал стартовый состав на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с азербайджанским "Карабахом" из Агдама, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут на поле "Борисов-Арены" у хозяев выйдут: Щербицкий; Риос, Филипович, Володько, Филипенко, Бага, Яблонский, Драгун, Иванич, Сигневич, Стасевич.

В резерве: Чичкан, Глеб, Березкин, Скавыш, Волков, Туоминен, Гордейчук.

Игра начнется в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Неделю назад в Баку борисовчане одержали победу со счетом 1:0, благодаря голу Станислава Драгуна. Победитель пары БАТЭ - "Карабах" в борьбе за выход в групповой этап ЛЧ встретится с чемпионом Нидерландов ПСВ из Эйндховена.-0-