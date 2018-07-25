Алексей Бага назвал стартовый состав футболистов БАТЭ на матч с финским клубом ХИК

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага назвал состав на первый матч 2-го квалификационного раунда против финского клуба ХИК из Хельсинки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме на поле "Борисов-Арены" в составе хозяев выйдут: Щербицкий; Филипович, Филипенко, Риос, Бага, Драгун, Иванич, Сигневич, Скавыш, Стасевич, Володько.

Игру, которую будет судить бригада итальянских арбитров во главе с Марко Ди Белло, можно увидеть в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в 19.50. Ответный поединок ХИК - БАТЭ состоится 1 августа в столице Финляндии.-0-