Алексей Гаврилович заменит Дениса Полякова в футбольной сборной Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед мартовскими товарищескими матчами в составе футбольной сборной Беларуси произошло изменение. Вместо получившего повреждение защитника кипрского АПОЭЛа Дениса Полякова в команду вызван его коллега по амплуа Алексей Гаврилович из брестского "Динамо". Об этом сегодня сообщил журналистам главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, к первым спаррингам нового сезона готовятся 23 футболиста:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо", Минск), Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба - "Динамо", Брест);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Астана", Казахстан), Сергей Политевич ("Генчлербирлиги", Анкара, Турция), Михаил Сиваков ("Амкар", Пермь, Россия), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило, Алексей Гаврилович (оба - "Динамо", Брест), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск);

полузащитники - Сергей Кисляк ("Иртыш", Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Ренан Брессан ("Шавеш", Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба - "Динамо", Брест), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Динамо", Минск).

Игроки собрались сегодня в техническом центре АБФФ и вечером проведут тренировку на комплексе полей в Веснянке. Утром 20 марта команда вылетит в Баку, где 23 марта проведет первый товарищеский матч нового сезона против национальной сборной Азербайджана. Затем белорусские футболисты возьмут курс на Любляну и 27 марта сыграют там с командой Словении.-0-