Алексей Калюжный вошел в тренерский штаб Михаила Захарова в ХК "Юность-Минск"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею, один из лучших нападающих вошел в тренерский штаб Михаила Захарова в минской "Юности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
После завершения карьеры в 2016 году именитый нападающий был назначен начальником национальных команд федерации хоккея Беларуси. После смены руководства ФХБ перешел в "Юность", где начинал карьеру игрока.
Долгое время защищал цвета омского "Авангарда". Алексей Калюжный дважды был признан лучшим хоккеистом страны в 2010 и 2015 годах. -0-
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