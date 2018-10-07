Алексей Калюжный вошел в тренерский штаб Михаила Захарова в ХК "Юность-Минск"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею, один из лучших нападающих вошел в тренерский штаб Михаила Захарова в минской "Юности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

После завершения карьеры в 2016 году именитый нападающий был назначен начальником национальных команд федерации хоккея Беларуси. После смены руководства ФХБ перешел в "Юность", где начинал карьеру игрока.

Долгое время защищал цвета омского "Авангарда". Алексей Калюжный дважды был признан лучшим хоккеистом страны в 2010 и 2015 годах. -0-