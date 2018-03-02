Алексей Калюжный возглавил центр подготовки сборных ФХБ

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский хоккеист Алексей Калюжный возглавил центр подготовки сборных команд U-16, U-17, U-18, U-20 Федерации хоккея страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Занимавший эту должность прежде Артемий Старинский продолжит работу начальником команды молодежной сборной до 20 лет.
Алексей Калюжный во время карьеры игрока дважды признавался лучшим хоккеистом Беларуси (2010 и 2015 годах), являлся капитаном национальной сборной, за которую провел более 60 матчей и принимал участие в Олимпийских играх 1998, 2002 и 2010 годов.-0-
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