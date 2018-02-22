Алимбекова: мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие

22 февраля, Пхенчхан /Александр Новиков - БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Динара Алимбекова поделилась впечатлениями от выступления в эстафете, которая стала золотой для отечественных биатлонисток, передает корреспондент БЕЛТА.
Самая молодая спортсменка из чемпионского квартета смогла удержаться в группе лидеров в прошедшей гонке, а после стрельбы стоя и вовсе ушла на дистанцию первой. "Старалась на своем этапе в эстафете и рада за всю белорусскую команду. Со старта все сделала хорошо, а затем немного подсела. Главное было не ошибиться", - отметила Динара Алимбекова.
Она призналась, что пока не ощущает себя олимпийской чемпионкой. "Сейчас мы все очень взволнованы. У вас, журналистов, после того, как поняли, что победили, спрашивала: что мне делать, куда идти? Этот момент мне еще предстоит осознать. Хочу только поблагодарить за доверие команду, наших тренеров. Мы готовились к этой эстафете и доказали, что лучшие", - рассказала биатлонистка.
Динара Алимбекова в прошедшей эстафете выступила на третьем этапе. Белоруски смогли в итоге финишировать первыми и завоевать золотую награду зимних Игр в Пхенчхане.-0-
Фото Андрея Покумейко.
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