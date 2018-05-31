31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алина Талай обновила рекорд Беларуси в беге на 100 м с барьерами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белоруской федерации легкой атлетики.

На международном турнире Liese Prokop Memorial в австрийском Санкт-Пельтене белоруска в квалификации показала время 12,61 сек., а в решающем забеге финишировала с первым результатом 12,41 сек., опередив немку Синди Роледер - 12,89 сек.

Предыдущий рекорд Беларуси на этой дистанции равнялся 12,63 сек. и был установлен Алиной Талай в финале чемпионата мира в Пекине в 2015 году, где она стала бронзовым призером. Таким образом, один из лидеров белорусской команды по легкой атлетике в течении вечера дважды переписала национальный рекорд.

Результат Алины Талай в Санкт-Пельтене (12,41 сек.) - второй в мире в текущем сезоне. Быстрее белоруски в 2018 году дистанцию 100 м с барьерами пробежала лишь пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн, которая 13 мая в американском Ноксвилле преодолела спринтерскую дистанцию за 12,40 сек.-0-