Алина Талай победила в чемпионате Беларуси в беге на 60 м с барьерами

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алина Талай победила в чемпионате Беларуси в закрытых помещениях в беге на 60 м с барьерами и была признана лучшей легкоатлеткой турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном забеге лидер спринтерской команды показала результат - 7,91 сек. и опередила Эльвиру Герман, которая пробежала 60 м за 8,05 сек. Третье место заняла Руслана Рашкован из Витебской области - 8,40 сек.

Лучшим легкоатлетом турнира стал прыгун в высоту Максим Недосеков (результат 2 м 31 см). В общекомандном зачете первое место заняла сборная Брестской области - 330 очков.

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Чемпионат Беларуси в закрытых помещениях в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" стал отборочным для легкоатлетов к мировому форуму, который с 1 по 4 марта примет английский Бирмингем.-0-