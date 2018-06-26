"Аливария" проведет первый футбольный Stand-Up в Минске

28 июня минских болельщиков приглашают перевести дух от футбольных страстей на стендап-вечеринке в фан-баре, который разместился этим летом в парке Победы. На комедийном вечере будут шутить о футболе - смешно, честно и без купюр, поэтому вход строго с 18+. За качество юмора отвечают лучшие комики столицы из объединения Stand-Up Union - Роман Сидорчик и Сергей Горох, которых многие знают по шоу "Comedy баттл", "Открытый Микрофон" на ТНТ и "Рассмеши комика", а также Дмитрий Нарышкин, один из основателей белорусского стендап-движения.

"Аливария" продолжает объединять фанатов футбола под крышей фан-бара в минском парке Победы. На этот раз болельщики смогут провести вечер в компании с комиками самой известной комедийной группировки страны Stand-Up Union. В роли главных "патимейкеров" футбольной вечеринки выступят комики, которые давно прокачивают качественным юмором не только минчан, но и жителей России и Украины. К примеру, Сергей Горох еще пару месяцев назад смешил Бузову, Волю и Светлакова на шоу "Comedy баттл", а еще рассмешил-таки комиков на 50 тысяч гривен в эфире популярной украинской передачи. Рома Сидорчик в свой первый раз на "Comedy баттл" практически одержал победу, а этой весной вернулся на шоу и дошел до полуфинала.

Stand-Up Party от "Аливарии" пройдет в формате популярного британского шоу QI (от англ. quite interesting - весьма интересно), которое 5 раз признавалось лучшей телеигрой в Великобритании. Комикам предстоит отвечать на труднообъяснимые вопросы о футболе, при этом совсем неважно, знают они правильные ответы или нет, главное - делать это смешно.

Стендап на футбольную тему пройдет в Минске впервые и будет полностью интерактивным. Болельщики смогут не просто от души посмеяться над выступлениями комиков за бокалом пива, но и лично посоревноваться в искусстве импровизации с профи. Место Стивена Фрая, ведущего QI в Британии, займет Андрей Бонд, который за словом в карман не полезет и точно обеспечит высокий градус накала футбольного юмора.

Сезон футбольных вечеринок от "Аливарии" в самом разгаре. Болельщики уже на протяжение полумесяца приходят на золотые матчи в фан-бары, где единение фанатского комьюнити ощущается особенно сильно. Впереди еще 2 недели футбольных пати, на которых каждый день ждут фанатов, даже в праздники и выходные. Двери фан-бара в парке Победы открыты с 10.00 до 24.00. Для любителей потусить подольше работает фан-бар 4-4-2, что на Зыбицкой, - в будни с 17.00 до 1.00, а в пятницу и субботу до 4.00.

Когда: 28 июня, 19.30.

Где: фан-бар в парке Победы (на территории "Велокафе").

Вход свободный.