Алла Цупер станет знаменосцем сборной Беларуси на открытии Олимпиады

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане знаменосцем сборной Беларуси станет фристайлистка Алла Цупер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Знаменосцем сборной олимпийская чемпионка-2014 в Сочи Алла Цупер была избрана на общем собрании белорусских спортсменов в Пхенчхане.

По словам шефа миссии белорусской команды на Играх Александра Бараули, кандидатура Аллы Цупер - самая подходящая. "Уже 10 февраля начнутся соревнования по биатлону, лыжным гонкам, шорт-треку и конькобежному спорту. Мы исходили из того, чтобы не нарушить график подготовки спортсменов к важнейшим стартам четырехлетия, - подчеркнул он. - К тому же знаменосцем должен быть опытный, именитый и узнаваемый атлет. У Аллы Цупер все это есть. Да и, как известно, спортсменка собирается побороться за медаль и на Играх в Пхенчхане. Поэтому решено было доверить эту миссию Алле Цупер. На наш взгляд, со всех сторон достойный выбор".

В разное время знамя белорусской делегации на Олимпийских играх несли известные спортсмены. На зимних Играх-2010 в Ванкувере эта роль была отведена хоккеисту Олегу Антоненко. На Олимпиаде-2012 в Лондоне белорусский флаг нес теннисист Максим Мирный, который на этих стартах в паре с Викторией Азаренко стал обладателем золота. На ОИ-2014 в Сочи знаменосцем был олимпийский чемпион фристайлист Алексей Гришин, а спустя четыре года на Олимпиаде-2016 в Рио почетная миссия была возложена на велосипедиста Василия Кириенко.

В белорусской делегации пока не называют точное количество атлетов и тренеров, которые пройдут на Олимпийском стадионе на церемонии открытия 9 февраля. Многое будет зависеть от погоды. Организаторы даже разослали представителям команд и журналистам подробный прогноз. К примеру, в день открытия ожидается от пяти до десяти градусов мороза.

Открытие зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 9 февраля в 14.00. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию церемонии.-0-