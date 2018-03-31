Американка Слоан Стивенс выиграла теннисный турнир в Майами

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская теннисистка Слоан Стивенс впервые стала победительницей турнира категории "Премьер" в американском Майами (призовой фонд - $8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке Стивенс переиграла Елену Остапенко из Латвии в двух сетах - 7:6 (7:5), 6:1. Новоиспеченная чемпионка в полуфинальном матче победила белоруску Викторию Азаренко (3:6, 6:2, 6:1). Благодаря выходу в полуфинал, Азаренко в понедельник вернется в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации, перед стартом соревнований в Майами она была на 186-й строке.-0-
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