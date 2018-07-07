Американская баскетболистка Рейчел Териот возвращается в "Цмокi-Мiнск"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская баскетболистка Рейчел Териот продолжит играть в женской команде "Цмокі-Мінск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые американка попала в состав минчанок в сезоне 2016/17, а в начале следующего сезона после выигрыша Кубка и успешного старта в чемпионате Беларуси Рейчел Териот получила травму и пропустила большую часть сезона 2017/18. Теперь американская защитница, которой сегодня исполнилось 24 года, вновь в составе чемпионок Беларуси.

В новом сезоне команде Андрея Вавлева, кроме участия во внутренних турнирах, предстоит выступить в групповом этапе Еврокубка. На первом этапе "Цмокі-Мінск" сыграют в группе С вместе с турецким "Бешикташем" (Стамбул), российской "Инвентой" (Курск) и командой, которая проиграет в паре квалификации Евролиги - "Висла" (Польша) - "Олимпиакос" (Греция). Стартовый поединок минчанки проведут 25 октября в гостях у турецкой команды.

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