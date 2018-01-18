Американский разыгрывающий Джастин Грей вернулся в минские "Цмокі"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав баскетбольного клуба "Цмокі-Мiнск" пополнил американский разыгрывающий Джастин Грей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

Джастин Грей играл в "Цмоках" с 2014 по 2017 год, затем выступал в румынском "Клуже", но решил покинуть эту команду. 33-летний американец вернулся в Беларусь в начале нынешнего января и тренировался с резервной дружиной "драконов", которую тренирует Ростислав Вергун. Ожидается, что уже в следующую среду Грей дебютирует в основном составе минчан в гостевом матче Кубка ФИБА-Европы с датским клубом "Баккен Беарз".-0-