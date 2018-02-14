14 февраля, Пхенчахн /Корр. БЕЛТА/. Американский сноубордист Шон Уайт стал олимпийским чемпионом в дисциплине хаф-пайп, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третьей попытке он набрал 97,75 балла и опередил японца Аюми Хирано, который занял второе место - 95,25. Бронзовым призером стал австралиец Скотти Джеймс - 92,00. Белорусские атлеты в сноуборде на зимней Олимпиаде в Пхенчхане не представлены.
Шон Уайт в третий раз завоевал золотую награду зимних Игр. Ранее он побеждал на Олимпиадах в 2006 и 2010 годах.-0-
Фото Синьхуа-БЕЛТА.
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