14 февраля, Пхенчахн /Корр. БЕЛТА/. Американский сноубордист Шон Уайт стал олимпийским чемпионом в дисциплине хаф-пайп, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шон Уайт

Шон Уайт

Аюми Хирано

Скотти Джеймс

Скотти Джеймс

В третьей попытке он набрал 97,75 балла и опередил японца Аюми Хирано, который занял второе место - 95,25. Бронзовым призером стал австралиец Скотти Джеймс - 92,00. Белорусские атлеты в сноуборде на зимней Олимпиаде в Пхенчхане не представлены.

Шон Уайт

Шон Уайт

Шон Уайт в третий раз завоевал золотую награду зимних Игр. Ранее он побеждал на Олимпиадах в 2006 и 2010 годах.-0-

Шон Уайт

Шон Уайт

Шон Уайт

Шон Уайт

Аюми Хирано, Шон Уайт и Скотти Джеймс

Фото Синьхуа-БЕЛТА.