Ананьев: отсутствие внутренней конкуренции не позволяет конькобежцам быстро прогрессировать

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие внутренней конкуренции в национальной команде по конькобежному спорту не позволяет атлетам быстро прогрессировать. Такое мнение журналистам высказал председатель Белорусского союза конькобежцев Николай Ананьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с тем он подчеркнул, что с введением конькобежного стадиона появилась перспективная и талантливая молодежь, которая способна в будущем показывать высокие результаты. "На прошедших зимних Играх белорусские конькобежцы на отдельных дистанциях попали в десятку сильнейших. Конечно, на Игры надо ехать за медалями, но наша молодая команда, которая выступила на главных стартах четырехлетия после перерыва, считаю, выступила неплохо. Конечно, хотелось бы более высоких результатов, но расти в мастерстве нашим атлетам мешает, на мой взгляд, отсутствие внутренней конкуренции", - отметил Николай Ананьев.

По его словам, на данный момент привлечение иностранных специалистов для подготовки белорусских конкькобежцев не будет иметь должного эффекта. "Опыт приглашения тренеров из-за рубежа у нас имеется. Конькобежцы активно сотрудничают с Нидерландами, эта страна одна из ведущих в мире в развитии данного вида спорта, но рассчитывать мы должны на отечественных специалистов", - сказал председатель Белорусского союза конькобежцев.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в этом виде наиболее высокий результат показала Марина Зуева, занявшая шестое место в гонке с массового старта.-0-