Анастасии Прокопенко вручили бронзу Олимпиады-2008

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеру сборной Беларуси по современному пятиборью Анастасии Прокопенко вручена бронзовая награда Олимпиады 2008 года в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В столице Китая десять лет назад белоруска заняла четвертое место, уступив третье место на пьедестале украинке Виктории Терещук. Однако допинг-проба украинской спортсменки после перепроверки анализов дала положительный результат на анаболический стероид туринабол.
В соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) награда передана представительнице Беларуси Анастасии Прокопенко.
Вручение медали состоялось в ходе чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико (Мексика), где спортсменка завоевала золото в личном зачете и женской эстафете.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5009 BYN
|2.504 BYN
|2.512 BYN
|USD
|2.1528 BYN
|2.145 BYN
|2.152 BYN
|RUB
|3.1371 BYN
|3.135 BYN
|3.15 BYN