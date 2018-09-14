Анастасии Прокопенко вручили бронзу Олимпиады-2008

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеру сборной Беларуси по современному пятиборью Анастасии Прокопенко вручена бронзовая награда Олимпиады 2008 года в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В столице Китая десять лет назад белоруска заняла четвертое место, уступив третье место на пьедестале украинке Виктории Терещук. Однако допинг-проба украинской спортсменки после перепроверки анализов дала положительный результат на анаболический стероид туринабол.

В соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) награда передана представительнице Беларуси Анастасии Прокопенко.

Вручение медали состоялось в ходе чемпионата мира по современному пятиборью в Мехико (Мексика), где спортсменка завоевала золото в личном зачете и женской эстафете.-0-