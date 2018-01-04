Анастасия Кузьмина победила, Дарья Домрачева заняла 7-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой сегодня стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские болельщики

Быстрее всех дистанцию 7,5 км прошла представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая показала результат 22 мин. 23,7 сек. при одном промахе на двух огневых рубежах. Вторая позиция у финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен (+35,4 сек.; 1 промах), третьей финишировала чешка Вероника Виткова (+40,1 сек.; 1).

Анастасия Кузьмина

Анастасия Кузьмина

Кайса Мякяряйнен, Анастасия Кузьмина и Вероника Виткова

Лучшей из пятерки белорусских стреляющих лыжниц стала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая заняла 7-е место, отстав от победительницы на 1 мин. 07,9 сек. при двух промахах на стрельбище. У Ирины Кривко 17-е место (+1 мин. 26,3; 1), Надежда Скардино заняла 35-ю позицию (+1 мин. 54,0 сек.; 1), на 61-й строке Надежда Писарева (+2 мин. 46,0 сек.; 2), у Динары Алимбековой 63-я позиция в итоговом протоколе (+2 мин. 49,1 сек.; 2). Всего до финиша добрались 92 спортсменки.

Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

Надежда Скардино

Ирина Кривко возглавляет группу

Надежда Писарева

Динара Алимбекова

Завтра, 5 января, состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами, 6 января пройдут две гонки преследования (женщины - 10 км, мужчины - 12,5 км), 7 января состоятся эстафеты у женщин (4х6 км) и мужчин (4х7,5 км).-0-

Фото Дениса Костюченко.