Анастасия Прокопенко: легко бегу и уверенно стреляю

Прошедший в Мехико чемпионат мира по современному пятиборью заставил говорить об этом виде спорта многих болельщиков. Анастасия Прокопенко завоевала две золотые медали: в эстафете с Ириной Просенцовой и индивидуальном зачете. Но счет наградам на этом не был завершен, белоруске также вручили бронзу Олимпиады в Пекине, которой пятиборка была удостоена после пересмотра результатов Игр-2008. Получить за короткий период все награды, о которых может только мечтать любой профессиональный атлет, - момент незабываемый. Однако Прокопенко своего триумфа пришлось ждать более десяти лет. За это время она дважды успела стать мамой, съездить на третью для себя Олимпиаду в Рио и продолжает оставаться лидером в национальной команде и мировом современном пятиборье.

- Анастасия, мировой форум в Мехико для многих атлетов оказался сложным как в турнирной борьбе, так и в акклиматизации, поскольку город расположен в среднегорье. Как готовились к таким испытаниям?

- Открою небольшой секрет: вообще рассматривался вопрос о том, чтобы национальная команда не ехала на чемпионат. Мотивировали это тем, что результаты у ведущих пятиборцев не слишком высокие. Однако руководство федерации, тренеры убедили руководство Минспорта, что на главный старт сезона мы не отправимся туристами. Провели хороший сбор в итальянском Сестриере, который также расположен на высоте более 2 тыс. м. Затем переехали в Мексику, где и проходили адаптацию. Было непросто: высокая влажность, большой город. Если бы где-то в горах проводился чемпионат, может, и прошло бы все легче. К чемпионату мира подошла в хорошей форме. Еще на июньском чемпионате Европы в Венгрии поработала над своим дыханием во время бега и стрельбы, прислушалась к организму и поняла, что готова.

В Мехико уверенно прошла фехтование, с которым иногда возникали проблемы, но меня "прихватило" на плавании. На последнем повороте не помню, как оттолкнулась от бортика. После финиша партнеры по команде выводили из бассейна. Врач сборной Наталья Офицерова посоветовала пить больше воды. Старалась восстановиться, хотя нервничала. Все тело болело, а впереди еще кросс и стрельба. Затем взяла себя в руки, еще раз поговорили с тренерами, решили делать все в свое удовольствие, как на тренировке, не задумываясь о результате. Перед бегом отставала от основных соперниц на минуту, это много. Однако опять же не стала расстраиваться. На соревнованиях в Мехико многих подвела акклиматизация и высота. Я же после третьей стрельбы значительно улучшила свои позиции. Очень быстро стреляла, а после таких проблем в плавании, неожиданно легко почувствовала себя на дистанции в кроссе. На последней стрельбе слышу, как комментатор на стадионе только обо мне и говорит. Поняла - лидирую. В этот момент бежала на финиш из последних сил. Наверное, никто бы меня не смог уже догнать.

- Вы мама двух очаровательных детей. Не каждая спортсменка после двух декретных отпусков способна вернуться на прежний уровень, да еще и улучшить результаты. Сказывается опыт?

- После рождения сына Антона быстро восстановилась, хорошо переносила нагрузки. А вот после того как появилась Лиза, не могу передать словами, как было тяжело, и так продолжалось года три. Окончательно поняла, что начала возвращаться в привычную спортивную форму, после финала Кубка мира 2016 года в Вильнюсе. Поставила себе тогда задачу отработать на кроссе и стрельбе в высоком темпе. Итоговый результат, на который рассчитывала, не показала. Всегда хорошо финиширую, а здесь не могла догнать россиянку, за чертой просто рухнула. Но после соревнований в Вильнюсе у меня словно груз с плеч, все получается: легко бегу, уверенно стреляю.

- Чемпионка мира получила много поздравлений после триумфа в Мехико?

- Сообщений в телефоне набралось больше сотни. Всех благодарю за это. Поздравляли даже те люди, с которыми лет пять уже не общались. Из школы сына прислали смс: "Поздравляем маму нашего ученика".

- Ожидали получить бронзовую медаль Олимпиады в Пекине именно в Мехико?

- Для меня церемония награждения стала приятным сюрпризом. Муж знал, вместе с международным союзом обсуждали, где мне вручить эту награду.

- После всех испытаний, которые пришлось пройти за карьеру, многие уже завершили бы и сосредоточились на семье, а вам удалось стать двукратной чемпионкой мира и получить еще приятный сюрприз из далекого прошлого. Кто вас поддерживает?

- Начала заниматься спортом в Слуцке, а когда появились серьезные результаты, моя бабушка Таисия подарила иконку Анастасии Великомученицы. Я тогда сказала ей: намек поняла. Действительно, только через работу, тяжелый труд приходилось добиваться результатов и двигаться вперед. Родила одного ребенка - появились серьезные победы, после второго пришлось мучиться на тренировках, но это того стоило. Муж закончил со спортом, нам пришлось пройти непростой период. Михаила тоже надо было поддержать. Он мог еще добиться результатов, но стоял перед выбором: спортивная карьера или воспитание детей. В завершении его спортивной карьеры появились свои плюсы: стал больше помогать в моей подготовке, больше внимания уделять семье. На данный момент возглавляет федерацию современного пятиборья, и нагрузка всерьез возросла. Конечно, больше всех переживает моя мама. Мечтает, что я завяжу со спортом и займусь семьей. Если не тренируюсь из-за травмы - всегда спросит почему, если узнает о проблемах со здоровьем - сразу просит закончить. Ее можно понять.

- Со спортивным руководством обсуждали призовые за бронзовую награду Пекина?

- Сейчас я полностью удовлетворена своими результатами, которых достигла за последние годы: золотая медаль чемпионат Европы-2017, успешный чемпионат мира в Мехико. Это позволяет чувствовать себя уверенно. Главное - у меня есть медали, которые я заслужила. Им и радуюсь, а по награде Олимпиады-2008 от спортивного руководства приму любое решение.

- Современное пятиборье добилось значительного прогресса за последние годы. Но журналисты помнят еще те времена, когда федерацию сотрясали скандалы и казалось, что этот вид спорта в Беларуси потеряли.

- У белорусских пятиборцев и ранее, когда только пришла в национальную команду, были хорошие результаты и на чемпионатах мира, и на Олимпиаде в Сиднее Павел Довгаль завоевал бронзовую награду. Однако федерация работала не столь эффективно. Все изменилось с приходом Николая Иванченко. Он подключил все резервы, какие у него имелись. Собрал хорошую команду, пригласил моего мужа Михаила Прокопенко, так как рядом должен был быть человек, который разбирается во всех тонкостях вида спорта. Федерация поставила цель провести международный турнир, и в итоге получили юниорский чемпионат Европы, после которого Беларуси всегда готовы предоставить право на проведение чемпионатов. У нас отличная база для современного пятиборья. Активнее стало развиваться современное пятиборье и в регионах. К традиционным центрам в Могилеве и Гомеле присоединился Брест, где отличные спорткомплексе, есть талантливые фехтовальщики и пловцы. Думаю, скоро услышим о чемпионах из этого региона. Для этого есть все предпосылки: и тренеры, и атлеты. Еще одна цель федерации уже реализована - открыто обучение специализации в БГУФК. Но многое предстоит и сделать. Современное пятиборье очень энергозатратный вид спорта. Как правильно тренироваться, как подготовить все пять видов, как пройти адаптацию на примере того же Мехико. Это серьезная задача и требует научного подхода.

- Последние два года с командой работает польский специалист Вальдемар Дариуш де Макай. Его приглашение было оправданным?

- Он очень хороший психолог. Раньше часто встречались на соревнованиях, Дариуш всегда был открыт для общения, доброжелателен. Однако если на него давят в каких-то рабочих вопросах, то никогда не уступит. Спокойно, но доходчиво аргументирует свою позицию. Макай сплотил нашу команду. Если проходят сборы - значит все вместе, никаких отъездов домой во время подготовки. Через соревновательную практику он старается создать здоровую конкуренцию в команде. Интересно наблюдать за ростом молодежи в сборной. Есть еще совсем маленькие, очень перспективные девчонки. К примеру, из Могилева Катя Этина. Она лучше меня плавает, бегает не хуже, чем я в ее возрасте. У парней прогрессирует Иван Хамцов. Если им скажут сделать, они все выполняют.

- Когда начинали заниматься пятиборьем, могли предположить, что будете готовиться к своей четвертой Олимпиаде?

- Ни в коем случае. В 2000-м пришла в национальную команду, в ней выступали Анна Внукова, Галина Башлакова, Елена Нырцова. Они мне рассказывали, что уже тринадцать лет в пятиборье. Я удивлялась: сколько же у меня впереди лет в спорте! А затем все как один миг и уже сама семнадцать лет в этом виде. Теперь будем готовиться к Токио. Четвертая Олимпиада! В женском турнире, думаю, 17 спортсменок всерьез будут претендовать на награды, в их число входят и белоруски.

Александр НОВИКОВ,

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