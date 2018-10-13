Анастасия Шкурдай завоевала бронзу в плавании на ЮОИ в Буэнос-Айресе

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду в плавании на дистанции 100 м баттерфляем на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В финал брестчанка вышла с лучшим временем, в решающем заплыве после 50 м занимала первое место и только на финише уступила двум соперницам. Россиянка Полина Егорова победила с результатом 59,22 сек., серебряная награда у Англены Келер из Германии - 59,44 сек. Анастасия Шкурдай коснулась бортика бассейна третьей - 59,76 сек.

Анастасия Шкурдай. Фото НОК Беларуси

Для нашей пловчихи это вторая награда Юношеских Олимпийских игр. Ранее она заняла второе место на 50 м баттерфляем. Наибольшего успеха на играх среди белорусов на данный момент добился дзюдоист Артем Колосов, который победил в категории до 55 кг и стал обладателем золотой награды в командном турнире.

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