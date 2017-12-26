Анастасия Веремеенко и Александр Кудрявцев - лучшие баскетболисты Беларуси 2017 года

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Веремеенко и Александр Кудрявцев признаны лучшими баскетболистами Беларуси 2017 года. Таковы результаты опроса баскетбольных специалистов и спортивных журналистов, который в 26-й раз провел "Прессбол", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центровая национальной сборной Беларуси и стамбульского клуба "Фенербахче" Анастасия Веремеенко намного опередила своих конкуренток, набрав 58 очков. Это уже девятое такое достижение Анастасии, которая до этого признавалась лучшей в 2006-2009, 2012-2013 и 2015-2016 годах. На втором месте в нынешнем опросе центровая минских "Цмокаў" Виктория Гаспер (11 очков), нападающая турецкого "Хатая" Екатерина Снытина и центровая китайского "Сычуаня" Елена Левченко набрали по два балла.

Среди мужчин в четвертый раз лучшим назван опытнейший защитник сборной страны и "Цмокаў" Александр Кудрявцев (32 балла). До этого ему не было равных три года подряд - 2011-2013. Ровно на 10 очков отстал центровой израильского "Маккаби" из Тель-Авива Артем Параховский, третье место занял форвард красноярского "Енисея" Виталий Лютыч (15).

Наставник мужской сборной Беларуси и столичных "драконов" Александр Крутиков впервые стал лучшим среди тренеров, заработав 38 очков.-0-