Анастасия Веремеенко подарила юным баскетболисткам 30 комплектов профессиональной формы

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая титулованная белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко на пресс-конференции в БЕЛТА подарила 30 комплектов профессиональной формы учащимся отделения баскетбола Республиканского государственного училища олимпийского резерва - команде девочек 2003-2004 годов рождения.

"Состоявшись в спорте, считаю своим долгом оказывать поддержку юным белорусским баскетболистам", - отметила известная спортсменка.

Как выпускница Республиканского государственного училища олимпийского резерва, Анастасия не понаслышке знакома с нелегкими буднями молодых спортсменок и хотела бы немного облегчить для них бытовые вопросы. Каждая спортсменка получит два комплекта современной тренировочной формы с однослойным реверсом. Это новая линейка. Благодаря такому исполнению форма на 30% легче обычной, а значит, спортивные сумки тоже станут легче. "Надеюсь, это немного упростит девочкам жизнь. Я бы сама хотела в такой играть", - призналась спортсменка.

Как отметил директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва Александр Дубковский, в числе выпускниц училища - целая плеяда баскетболисток, которые в дальнейшем успешно защищали цвета белорусской сборной. Среди них Наталья Трофимова, Наталья Марченко, Марина Кресс, Елена Левченко, Ольга Масиленене.

"Анастасия Веремеенко является одной из самых ярких и талантливых выпускниц отделения баскетбола. Приятно, что она не забывает свою альма-матер и заботится о подрастающем поколении спортсменок, которые в будущем будут представлять нашу страну на международной арене. Идея помощи юным баскетболисткам служит хорошим образцом поведенческой модели состоявшегося спортсмена. Это вполне может стать мотивацией для других наших выпускников", - убежден Александр Дубковский.

Он также поздравил Анастасию Веремеенко с титулом чемпионки Турции, завоеванным буквально несколько дней назад в составе клуба "Фенербахче".

Сегодня было объявлено о том, что Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией "Косвик" об использовании имиджа спортсменки для продвижения спортивных паркетных полов под брендом Coswick. Это первый для белорусского профессионального баскетбола персональный рекламный контракт.

Анастасия Веремеенко - самая успешная и узнаваемая белорусская баскетболистка. Выступает за женскую национальную команду Беларуси по баскетболу и турецкий БК "Фенербахче". Является девятикратной обладательницей титула лучшей баскетболистки Беларуси (2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2017 год), бронзовым призером чемпионата Европы 2007 года, двукратной участницей летних Олимпийских игр. -0-

Фото Егора Павлющика.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке