Анатолий Байдачный прокомментировал подписание контракта Диего Марадоны с брестским "Динамо"

На днях 57-летняя легенда футбола Диего Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо-Брест", став председателем правления клуба. Эту новость в эфире телеканала СТВ прокомментировал Анатолий Байдачный, возглавлявший сборную Беларуси по футболу в период с 2003 по 2005 год.

Анатолий Байдачный уверен, что приезд Марадоны в нашу страну только пойдет на пользу отечественному футболу: "В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие – приезд одного из лучших игроков мира за всю историю существования футбола". По его мнению, в первое время мало кого будет заботить, с кем играет брестское "Динамо", люди будут приходить на стадион, чтобы посмотреть на легенду. Анатолий Байдачный резюмировал, что приезд Марадоны в Беларусь пойдет на пользу не только брестскому футболу, но и белорусскому в целом.

Аргентинцу поступали предложения из Турции, Кувейта и Саудовской Аравии, но свой выбор он остановил именно на белорусском клубе. Марадона стал председателем правления и будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". К исполнению своих обязанностей звезда мирового футбола приступит сразу же после окончания чемпионата мира в России. Пока детали контракта не разглашаются.