Анатолий Курилец покинет пост гендиректора ХК "Динамо-Минск"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор хоккейного клуба "Динамо-Минск" Анатолий Курилец покинет свой пост 23 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Такое решение принято по личной инициативе гендиректора в связи с окончанием контракта.

Как отметили в "Динамо", наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу. За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль.

В текущем сезоне КХЛ минское "Динамо" после восьми поражений подряд занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Сегодня "зубры" проведут очередной поединок на выезде. В Астане белорусская команда сыграет с местным "Барысом".-0-