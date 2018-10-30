Андрей Арямнов включен в состав сборной на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Пекина 2008 года Андрей Арямнов примет участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике, который стартует в Ашхабаде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском тяжелоатлетическом союзе.

Национальная команда сегодня ночью отправится в столицу Туркменистана. Андрей Арямнов заявлен в категории 109 кг. Как отметили в тренерском штабе, атлет, который долгое время не принимал участия в официальных международных стартах, на сборах в олимпийском комплексе "Стайки" выполнил серьезный объем работы при подготовке к мировому форуму и способен войти в восьмерку сильнейших по итогам турнира. В чемпионате примет участие и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Дарья Наумова. Пропускает этот старт один из лидеров мужской команды Вадим Стрельцов.

Первые награды чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде будут разыграны 2 ноября, а завершатся соревнования 10 ноября.-0-