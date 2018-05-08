8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею. Эту информацию в телефонном разговоре с корреспондентом БЕЛТА подтвердил известный в прошлом голкипер.

Он не стал комментировать причины, побудившие его принять такое решение во время чемпионата мира, но отметил, что искренне желает национальной команде успехов.

Как сообщалось, после поражения от России (0:6), которое стало для сборной Беларуси третьим на турнире, пост главного тренера белорусской дружины покинул североамериканский специалист Дэйв Льюис. Исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси на чемпионате мира в Дании назначен наставник гродненского "Немана" Сергей Пушков.

Дэйв Льюис оставил пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею "Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной", - отметили в федерации.

Следующий матч на мировом форуме белорусские хоккеисты проведут 9 мая в 17.15 против команды Швейцарии.-0-