Андрей Сидоренко назвал состав сборной Беларуси по хоккею на матчи в ноябре

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко назвал состав команды на предстоящие в ноябре сбор и матчи "Кубка четырех наций velcom", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Тренерский штаб вызвал 28 игроков:

вратари - Михаил Карнаухов ("Динамо" Минск, КХЛ), Дмитрий Мильчаков ("Пльзень", Чехия), Александр Осипков ("Динамо-Молодечно");

защитники - Андрей Антонов ("Юность"), Даниил Бокун, Роман Достанко (оба - "Шахтер"), Павел Воробей ("Сибирь", КХЛ), Владимир Денисов ("СайПа", Финляндия), Дмитрий Знахаренко ("Динамо" Минск, КХЛ), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба - "Неман"), Никита Устиненко ("Молот", ВХЛ);

нападающие - Павел Боярчук, Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов (все - "Неман"), Дмитрий Буйницкий, Иван Дроздов, Илья Литвинов, Андрей Степанов (все - "Динамо" Минск, КХЛ), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба - "Динамо" Минск, КХЛ / "Юность"), Артур Гаврус ("Динамо-Молодечно"), Артем Демков, Виктор Туркин (оба - "Шахтер"), Павел Развадовский ("Юность"), Никита Феоктистов ("Адмирал", КХЛ).

Восемь игроков, с учетом форвардов "Юности" Александра Когалева и Максима Парфеевца, представляют минское "Динамо", еще семь хоккеистов вызваны из гродненского "Немана".

"Кубок четырех наций velcom" пройдет в "Чижовка-Арене" во время хоккейного фестиваля "Будзем разам!" с 8 по 10 ноября. Соперниками белорусской сборной, впервые за два года принимающей участие в турнире на родном льду, станут команды Франции, Словении и Латвии.

Сбор национальной команды стартует в ближайший понедельник, 5 ноября.-0-