Андрей Василевский и Антонио Санчич проиграли на Уимблдонском турнире

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проводят очередные матчи парных разрядов Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым свой матч завершил Андрей Василевский, который вместе с хорватом Антонио Санчичем уступил во втором круге соревнований мужских дуэтов голландско-шведскому тандему Робин Хасе / Роберт Линдстедт - 6:7 (4:7), 1:6, 6:7 (3:7). В турнире смешанных пар Андрей Василевский и Анастасия Родионова из Австралии сыграют сегодня с британским дуэтом Люк Бэмбридж / Кэти Бултер.
В миксте выступят две белорусские теннисистки. Лидия Морозова и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) будут соперничать с австралийско-китайской парой Джон Пирс / Чжан Шуай. Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей встретятся с бельгийско-голландским дуэтом Элизе Мертенс и Уэсли Коольхоф.
Во втором раунде женского парного разряда белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с чешкой Луцией Градецкой и китаянкой Се Шувэй.-0-
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