Ангелика Кербер первой вышла в финал Уимблдонского теннисного турнира

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая теннисистка Ангелика Кербер стала первой финалисткой Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале немка, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, уверенно обыграла в двух сетах латвийскую теннисистку Елену Остапенко (12-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:3, затратив чуть более часа.
Соперницей Кербер по решающему поединку Уимблдона станет победительница второго полуфинала, в котором еще одна представительница Германии Юлия Гёргес (13) будет соперничать с экс-первой ракеткой планеты американкой Сереной Уильямс (181), вернувшейся на корт после рождения дочери.-0-
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