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Англичане стартуют на ЧМ в России матчем с футболистами Туниса

Спорт 18.06.2018 | 07:06
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родоначальники футбола англичане сегодня проведут стартовый матч на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра сборной Англии с командой Туниса начнется в 21.00 на поле "Волгоград Арены", вмещающей 45 тыс. зрителей. В первом матче предварительной группы G дебютанты финальной стадии ЧМ футболисты Панамы в 18.00 в Сочи сыграют со сборной Бельгии.

В Нижнем Новгороде в 15.00 встретятся сборные Швеции и Республики Корея, выступающие в группе F. Накануне, в стартовой встрече этого предварительного квартета действующие чемпионы мира футболисты Германии неожиданно уступили Мексике - 0:1.

В группе Е пятикратные чемпионы планеты бразильцы не сумели удержать победный счет в игре со Швейцарией, довольствовавшись лишь ничьей со счетом 1:1. Сборная Сербии одолела соперников из Коста-Рики - 1:0.-0-

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Теги
Великобритания, Тунис, футбол, чемпионат мира, чемпионат мира по футболу
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