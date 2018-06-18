Англичане стартуют на ЧМ в России матчем с футболистами Туниса

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родоначальники футбола англичане сегодня проведут стартовый матч на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра сборной Англии с командой Туниса начнется в 21.00 на поле "Волгоград Арены", вмещающей 45 тыс. зрителей. В первом матче предварительной группы G дебютанты финальной стадии ЧМ футболисты Панамы в 18.00 в Сочи сыграют со сборной Бельгии.

В Нижнем Новгороде в 15.00 встретятся сборные Швеции и Республики Корея, выступающие в группе F. Накануне, в стартовой встрече этого предварительного квартета действующие чемпионы мира футболисты Германии неожиданно уступили Мексике - 0:1.

В группе Е пятикратные чемпионы планеты бразильцы не сумели удержать победный счет в игре со Швейцарией, довольствовавшись лишь ничьей со счетом 1:1. Сборная Сербии одолела соперников из Коста-Рики - 1:0.-0-