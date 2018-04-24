Английский "Ливерпуль" примет итальянскую "Рому" в первом полуфинале футбольной Лиги чемпионов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На поле легендарного стадиона "Энфилд Роуд" сегодня пройдет первый полуфинальный поединок футбольной Лиги чемпионов: английский "Ливерпуль" примет итальянскую "Рому", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минувшие выходные соперники по-разному провели матчи своих национальных чемпионатов. Футболисты "Ливерпуля" выигрывали в гостевой встрече у "Вест Бромвича" 2:0, но в концовке пропустили два мяча и довольствовались лишь ничьей - 2:2. Один из мячей в составе "Ливерпуля" забил лидер атак египетский форвард Мохаммед Салах, который до лета 2017 года выступал за "Рому". После 34 игр "Ливерпуль" занимает 3-е место в английской премьер-лиге. Римляне в прошлую субботу разгромили на выезде СПАЛ со счетом 3:0 и после 34 туров находятся на 4-м месте в турнирной таблице итальянской серии А. Футболисты "Ливерпуля" являются 5-кратными обладателями Кубка чемпионов, причем в 1984 году они обыграли в финальной игре "Рому" в серии послематчевых пенальти.

Сегодняшняя встреча начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В среду, 25 апреля, в Мюнхене свой первый матч за выход в финал проведут чемпион Германии "Бавария" и действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал".

Ответные полуфинальные встречи состоятся 1 мая в испанской столице и 2 мая в Риме. Решающий поединок главного континентального турнира пройдет 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.-0-