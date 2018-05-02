Английский "Ливерпуль" вышел в финал ЛЧ, переиграв итальянскую "Рому"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ливерпуля" вслед за мадридским "Реалом" вышли в финал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После крупной домашней виктории над итальянской "Ромой" - 5:2, в гостях ливерпульцы не собирались отсиживаться в обороне. Уже на исходе 9-й минуты подопечные Юргена Клоппа провели скоростную атаку, которую завершил Садио Мане. Вскоре ливерпульцы умудрились организовать, и второй гол, но уже в свои ворота. На 15-й минуте игры защитник Деян Ловрен, выбивая мяч, в поле угодил в Джеймса Милнера и счет стал равным - 1:1. Паритет продержался всего 10 минут, после чего голландский легионер "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум вновь вывел гостей вперед. После перерыва хозяева бросились отыгрываться и на 52-й минуте Эдин Джеко снова сравнял результат - 2:2. Римляне продолжали атаковать, и их настойчивость увенчалось успехом. На 86-й минуте Раджа Найнгголан забил третий гол, а в добавленное время он же с пенальти установил окончательный результат 4:2, но этой виктории не хватило для выхода в финал.

В другой полуфинальной паре действующий триумфатор Лиги чемпионов мадридский "Реал" был сильнее мюнхенской "Баварии" - 2:1 (в гостях) и 2:2 (дома).

"Королевский клуб" в третий раз подряд вышел в финал главного клубного турнира Старого Света, а всего "Реал" играл в решающих поединках 15 раз, одержав 12 викторий. Для "Ливерпуля" предстоящий финал будет восьмым, в его послужном списке 5 Кубков европейских чемпионов, последний из которых был завоеван в 2005 году.

Решающий поединок нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".-0-