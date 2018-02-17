Анне Гуськовой вручена золотая олимпийская медаль за победу в лыжной акробатике

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусской фристайлистке Анне Гуськовой вручена золотая олимпийская медаль, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемонию награждения провели представители Международного олимпийского комитета, которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женской лыжной акробатике.
В честь олимпийской чемпионки прозвучал гимн Республики Беларусь.
Анна Гуськова 16 февраля в отличном стиле выиграла золото Олимпиады-2018, опередив двух китайских спортсменок- серебряную призерку Синь Чжан и обладательницу бронзы Фаньюй Кун. Еще одна белорусская фристайлистка - олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер - была очень близка к своей второй олимпийской медали, но в итоге оказалась на 4-м месте.
Сегодня в борьбу вступят мужчины. В квалификации примут участие три белорусских фристайлиста: триумфатор Олимпиады-2014 Антон Кушнир, а также Максим Густик и Станислав Гладченко.-0-
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