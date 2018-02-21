Антон Кушнир благодарен Президенту за поддержку команды на Олимпиаде в Пхенчхане

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом фристайлист сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Поражен и благодарен Александру Григорьевичу, который очень достойно отстоял честь страны и поддержал нашу команду, меня. Это было по-мужски, по-настоящему. Низкий ему поклон", - сказал Антон Кушнир.

Спортсмен отметил, что всегда с большим уважением относится к главе государства. Президент, по словам Антона Кушнира, в очередной раз подтвердил и оправдал то лидерство, которое он держит. Белорусский атлет испытал бурные эмоции, когда увидел видео, где Президент давал интервью журналистам.

Антон Кушнир также пояснил, что сказал в рацию после объявления оценок: "По-моему, я произнес "Что это было?" или "Что это происходит?". Слова адресовались главному тренеру сборной Беларуси по фристайлу Николаю Козеко, но, поскольку у каждого есть наушник, слышал это весь тренерский штаб. Сразу после этого пытались оспорить оценки. "Потом, как оказалось, были разговоры, что надо было в течение 15 минут протест подавать… Пытались, но никто нам не позволил", - сказал он.

Шаги, которые были предприняты после предвзятого и несправедливого судейства, положительно отразились на имидже Беларуси, уверен олимпийский чемпион. "Мы не сдались, отстаивали свою страну, свои интересы. Так и надо поступать", - отметил он, говоря о разговоре представителей белорусской команды с судьями.

На вопрос, исполнил ли бы спортсмен в случае выхода в финал свой знаменитый прыжок с наивысшим коэффициентом сложности, за который в Сочи ему поставили самую высокую оценку в олимпийском фристайле, Антон Кушнир ответил: "Я бы очень хотел. Я к этому стремился".

С учетом того, что Беларусь с каждой Олимпиады привозит медали во фристайле, чемпион Игр в Сочи не исключил, что в перспективе белорусские судьи могут войти в судейский корпус, в том числе на Олимпийских играх.

Антон Кушнир поздравил фристайлистку Анну Гуськову и биатлонистку Дарью Домрачеву с достойным выступлением на Играх и завоеванными медалями.

На вопрос о будущей карьере Антон Кушнир отвечать пока не стал. Вернувшись в Беларусь, фристайлист первым делом собирается встретиться с семьей и провести с ней время.

"А потом увидим. Будет, может, чуть-чуть полегче. Честно говоря, пока такая язва внутри, что хочется, чтобы немного затянулось. Посмотрим, как быстро это произойдет", - резюмировал он.

Как сообщалось, за выход в финал соревнований по фристайлу на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Антон Кушнир в первой попытке выполнял тройное сальто с четырьмя винтами. Прыжок Кушнира судьи не оценили, поставив белоруса на 11-е место, хотя после этого многие спортсмены и эксперты признавались, что тот прыжок должен был напрямую выводить фристайлиста в решающий раунд соревнований и оцениваться минимум в 126 баллов. Во второй попытке Антон увеличил сложность и выполнил прыжок убедительно, но оценки судей поставили спортсмена на 7-е место, которое не позволило выйти в финал.

Антон Кушнир не пробился в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике Из трех представителей Беларуси с первой попытки в число 12 соискателей наград сумел отобраться только Станислав Гладченко.

Предвзятость оценок к белорусскому спортсмену была более чем заметна. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении Антона Кушнира. "Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований", - говорится в письме.-0-

Лукашенко направил в адрес Президента МОК претензии по поводу судейства в отношении Кушнира Он отметил, что ему уже звонили из офиса главы МОК и сообщили, что дали команду разобраться и принять меры. "Возмутилась уже вся общественность спортивная, идут сигналы, что это не нормально", - сказал Александр Лукашенко.