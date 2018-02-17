Антон Кушнир не пробился в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Мастера лыжной акробатики завершили квалификационный этап на Олимпиаде в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
Из трех представителей Беларуси с первой попытки в число 12 соискателей наград сумел отобраться только Станислав Гладченко. Во втором раунде квалификации его успех не смогли повторить ни олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир, ни еще один белорусский фристайлист Максим Густик. Особенно обидно Антону, который во второй попытке занял 7-е место, уступив всего 0,45 балла швейцарцу Мине Гассеру, который в итоге занял шестое место и вышел в финал.
Финальный этап соревнований лыжных акробатов пройдет в воскресенье, 18 февраля.-0-
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