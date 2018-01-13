Антон Кушнир занял третье место на этапе КМ по фристайлу в США

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир занял третье место на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в американском Дир-Вэлли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен уверенно провел выступление, получив от судей сумму баллов 124,78. Победителем этапа стал россиянин Максим Буров - 131,67. Второе место у известного китайского лыжного акробата Ци Гуанпу - 130,77. В финал пробился и белорус Максим Густик, занявший пятое место. Несколько ошибок помешали ему попасть в призеры этапа - 112,99 балла.

Партнеры по команде Антона Кушнира и Максима Густика расположились за пределами первой десятки. Станислав Гладченко занял 13-е место, Дмитрий Мазуркевич стал 19-м, а Денис Осипов расположился на 20-й строке итогового протокола.

Как сообщалось, неделей ранее в Москве Антон Кушнир занял первое место. В общем зачете Кубка мира среди мужчин белорусский летающий лыжник расположился на втором месте - 224 очка. Всего на два пункта его опережает Максим Буров из России - 226.

В соревнованиях лыжных акробатов среди женщин в Дир-Вэлли лучшей из белорусок стала Анна Гуськова, занявшая пятое место, - 73,60 балла. Первенствовала Ксю Ментао из Китая - 114,21 балла.

Один из лидеров белорусской команды Алла Цупер завершила выступление на стадии квалификации - 16-е место. Серебряный призер прошлого этапа в Москве белоруска Александра Романовская расположилась на 19-й позиции.

В общем зачете лидерство удерживает Ксю Ментао - 260 баллов, Анна Гуськова вторая - 231. Александра Романовская находится на четвертом месте -155, Алла Цупер шестая - 125 очков.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике состоится в американском Лейк-Плэсиде 19-20 января. После завершения соревнований в США лыжные акробаты сосредоточатся на подготовке к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, которые состоятся с 9 по 25 февраля.-0-