Антонио Конте уволен с поста главного тренера "Челси"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky Sport.
Несмотря на то что срок действия контракта истекает лишь в июне 2019 года, футбольный клуб отказался от услуг Конте. Поскольку итальянец не пожелал добровольно уйти в отставку, ему будет выплачена компенсация в размере €9,5 млн за досрочное расторжение договора.
Британские и итальянские СМИ прочат на место главного тренера "Челси" Маурисио Сарри, который в минувшем сезоне был наставником "Наполи".
Антонио Конте - бывший тренер "Ювентуса" и сборной Италии - возглавил "Челси" летом 2016 года. В первом же сезоне под его руководством клуб стал чемпионом Англии. Однако по итогам прошлого сезона команда "Челси" оказалась на пятой позиции в чемпионате и не прошла квалификацию в Лигу чемпионов.-0-
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