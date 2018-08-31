31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2017/2018. Об этом стало известно во время жеребьевки группового этапа турнира в Монако, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Антуан Гризманн. Фото "Атлетико"

Лидер "Атлетико" по итогам прошлого розыгрыша Лиги Европы занял первое место. В финале испанский клуб обыграл "Марсель". Антуан Гризманн сыграл в восьми матчах розыгрыша, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачами. На чемпионате мира в России нападающий в составе сборной Франции завоевал золотые медали.

В очередном розыгрыше Лиги Европы борисовский БАТЭ выступит в группе L вместе с английским "Челси", греческим ПАОКом и венгерским "Види".-0-