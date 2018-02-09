Апелляции 47 российских спортсменов на недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане отклонены

9 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане отклонены. Такое решение приняла вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), передают информационные агентства.

Суд пришел к выводу, что подававшие иски спортсмены не смогли продемонстрировать, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушил процедуру выдачи приглашений. Арбитры признали приемлемыми критерии, которые брал в расчет (МОК).

Таким образом, подававшие апелляции атлеты и тренеры участие в Олимпийских играх не примут, в их числе группа из 15 россиян, которые ранее были оправданы спортивным арбитражем.

XXIII зимние Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане сегодня. Всего на них будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам.-0-