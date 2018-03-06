Апелляционный комитет АБФФ отклонил протест ФК "Крумкачы" по поводу лицензирования

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционный комитет по клубному лицензированию ассоциации "Белорусская федерация футбола" отклонил протест минского ФК "Крумкачы" по поводу принятия документов на получение лицензии для участия команды в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

АБФФ еще неделю назад отмечала, что ФК "Крумкачы" уже не раз допускал нарушения во время процесса лицензирования, и всегда федерация шла на уступки, всячески поддерживала молодую команду. Однако в нынешнем году ситуация достигла критической точки. Представители апелляционного комитета подчеркнули, что в сроки, указанные в регламенте АБФФ, не были предоставлены все документы, дающие основание клубу получить лицензию для участия в высшей лиге. Поэтому решение комитета по клубному лицензированию осталось без изменений - жалоба клуба отклонена.

Один из руководителей ФК "Крумкачы" Денис Шунто отметил, что клуб намерен подать апелляцию в футбольный арбитраж АБФФ.-0-