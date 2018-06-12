Аргентинские арбитры рассудят матч открытия футбольного ЧМ Россия - Саудовская Аравия

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада арбитров из Аргентины 14 июня будет судить матч открытия чемпионата мира по футболу Россия - Саудовская Аравия, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главным судьей назначен 52-летний рефери ФИФА Нестор Питана, ассистентами которого будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Помогать им станет бригада видеоассистентов, которую возглавит итальянец Массимилиано Иррати. Видеоарбитры впервые в истории будут работать на мировых футбольных чемпионатах.-0-
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