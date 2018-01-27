Арина Соболенко будет работать с бывшим тренером Стэна Вавринки

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал бывший тренер Стэна Вавринки Магнус Норман. Этой новостью спортсменка поделился на своей странице в Instagram, сообщает БЕЛТА.

В аккаунте появилось фото с подписью "Лучшая команда".

A post shared by ARINA (@sabalenka_aryna) on Jan 26, 2018 at 6:57am PST

Магнус Норман - шведский теннисист и тренер, экс-вторая ракетка мира в одиночном рейтинге. В последние годы он тренировал Стэна Вавринку - победителя трех турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 и US Open 2016).-0-