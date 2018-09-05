Арина Соболенко и Александра Саснович сыграют на теннисном турнире "Кубок Кремля"

Арина Соболенко и Александра Саснович. Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Шарапова и Арина Соболенко сыграют на теннисном турнире "Кубок Кремля" с призовым фондом более $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы соревнований в Москве отмечают серьезное представительство игроков топ-уровня, которые будут вести борьбу за очки и возможность попасть на итоговый турнир в Сингапур.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко занимает 20-е место в рейтинге WTA (2140 очков), одержав за последний месяц несколько важных и громких побед на турнирах в США.

В предварительном списке еще одна белоруска Александра Саснович. В Москву планируют также приехать Кики Бертенс из Нидерландов, бельгийка Элизе Мертенс, Ализе Корне из Франции, украинка Леся Цуренко и словачка Доминика Цибулкова.

Кубок Кремля пройдет в спорткомплексе "Олимпийский" с 15 по 21 октября 2019 года.-0-