Арина Соболенко и Татьяна Мария открыли матч Кубка Федерации Беларусь-Германия

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На корте "Чижовка-Арены" начался четвертьфинальный матч Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом одиночном поединке Арина Соболенко (63-й номер рейтинга WTA) встречается с немецкой теннисисткой Татьяной Марией (58). Среди зрителей на трибунах "Чижовка-Арены" находится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

После окончания первой встречи свой матч начнут лидер белорусской сборной Александра Саснович (46) и вторая ракетка команды гостей Антония Лоттнер (149).

В воскресенье, 11 февраля, состоятся еще две одиночные игры, а также парная встреча.-0-

Фото Оксаны Манчук