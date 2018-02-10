Арина Соболенко и Татьяна Мария открыли матч Кубка Федерации Беларусь-Германия

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На корте "Чижовка-Арены" начался четвертьфинальный матч Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом одиночном поединке Арина Соболенко (63-й номер рейтинга WTA) встречается с немецкой теннисисткой Татьяной Марией (58). Среди зрителей на трибунах "Чижовка-Арены" находится Президент Беларуси Александр Лукашенко.
После окончания первой встречи свой матч начнут лидер белорусской сборной Александра Саснович (46) и вторая ракетка команды гостей Антония Лоттнер (149).
В воскресенье, 11 февраля, состоятся еще две одиночные игры, а также парная встреча.-0-
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