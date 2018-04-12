Арина Соболенко и Вера Лапко вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Лугано

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруски переиграли немецкий дуэт Мона Бартель/Карина Виттхефт в двух сетах - 6:3, 6:2.
Арина Соболенко, Вера Лапко и Александра Саснович продолжат выступления и в одиночном разряде этого турнира.-0-
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