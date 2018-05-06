Арина Соболенко не вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мадриде

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко первой из трех белорусских теннисисток стартовала на турнире категории "Премьер" в Мадриде с призовым фондом 6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке белоруска, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, встречалась с американкой Бернардой Пера (98-й номер рейтинга WTA) и уступила - 4:6, 6:2, 3:6.
Позже Виктория Азаренко (99) встретится с сербкой Александрой Крунич (52), а Александра Саснович (55) сыграет с Даниэль Коллинз (45).-0-
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