Арина Соболенко не вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мадриде

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко первой из трех белорусских теннисисток стартовала на турнире категории "Премьер" в Мадриде с призовым фондом 6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке белоруска, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, встречалась с американкой Бернардой Пера (98-й номер рейтинга WTA) и уступила - 4:6, 6:2, 3:6.

Позже Виктория Азаренко (99) встретится с сербкой Александрой Крунич (52), а Александра Саснович (55) сыграет с Даниэль Коллинз (45).-0-