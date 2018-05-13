Арина Соболенко не вышла в основную сетку теннисного турнира в Риме

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не прошла в основную сетку турнира в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 2-го раунда квалификации Арина Соболенко встречалась с россиянкой Натальей Вихлянцевой и уступила - 2:6, 6:1, 4:6.
Еще одна белоруска Александра Саснович проиграла в первом квалификационном матче немке Моне Бартель - 5:7, 2:6.-0-
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